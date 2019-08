Ricardo Gareca: "Paolo Guerrero es el mejor delantero"

Síguenos en Facebook

Cada vez que puede, Ricardo Gareca se deshace en elogios para Paolo Guerrero. El “Tigre” está pendiente del desempeño del delantero, a quien considera pieza fundamental en su oncena para las próximas Eliminatorias y la Copa América que se disputará en 2020.

“Creemos que no todos nuestros jugadores necesitan ser excelentes. Tenemos algunos grandes jugadores, como Guerrero, pero para formar un equipo no necesita ser excelente. Siendo bueno, puedes hacer algo muy bueno. Ese fue nuestro trabajo más oportuno, lograr que Perú trabaje colectivamente”, señaló el DT argentino, quien también elogió a Jefferson Farfán.

“Estoy pendiente del fútbol brasileño. Para mí, Paolo es uno de los mejores delanteros. En mi caso, es el mejor delantero que he tenido. He tenido buenos delanteros como entrenador, pero él, junto con Farfán, es uno de los mejores delanteros que me ha tocado dirigir”, señaló el entrenador, quien está nominado por la FIFA para el premio al mejor entrenador.

Cueva preocupa

Por otro lado, el “Tigre” confesó que se siente preocupado por el presente de Christian Cueva y aguarda que mejore en los próximos meses.

“Cueva tiene que mejorar. En esto todos estamos de acuerdo, no veo otra realidad. Para nosotros es muy importante que sea muy bueno en el campo y muy bueno fuera del campo. Ser un jugador del equipo nacional es un todo. Cuando juega lo da todo, es uno de los mejores; pero con eso no alcanza”, señaló .

“Ahora está muy perseguido dentro y fuera del campo. Hay jugadores que son más vistos que otros, especialmente por la prensa aquí en Perú. No justifico sus acciones, pero es un buen chico”, sentenció el seleccionador.

Votará por él

Carlos Zambrano aseguró que apenas tenga la oportunidad votará por Ricardo Gareca en los premios The Best.