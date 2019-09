Ricardo Gareca reveló si le molestó el pedido de Paolo Guerrero para no jugar amistosos

Ricardo Gareca afirmó que no le generó ninguna molestia el pedido que le hizo Paolo Guerrero para no ser convocado a los amistosos de la selección peruana ante Ecuador y Brasil, debido a que deseaba jugar con Internacional de Porto Alegre las semifinales de la Copa de Brasil.

En rueda de prensa, previo al compromiso de este jueves ante el combinado ecuatoriano en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, Gareca afirmó que junto a su comando técnico "jamás nos permitiríamos molestarnos con alguno de los muchachos".

"Nosotros estamos para ayudar a los muchachos en todo. Nosotros lo que menos queremos es perjudicarlos. Lo que sí queremos es que se defienda a la selección nacional y que haya un estado de conciencia en lo que significa ser llamado a la selección. Yo la quiero situar (a la selección) en el primer lugar, quiero que todos la consideremos como prioridad", afirmo.

Sin embargo, precisó que eso no significa que no se pueda hacer algún tipo de excepción si es que un futbolista pide no ser convocado por estar atravesando un problema familiar o si tiene una encrucijada con su club tal como sucedió con el 'Depredador'.

"Si es un pedido del jugador tratamos de ayudarlo. A nivel institucional la cosa cambia. También estamos para colaborar con ellos, pero no podemos atender todos los requerimientos", aseguró.

Por último, aclaró que cuando en una declaración pasada dijo, que: "Cuando uno se autoexcluye de la convocatoria, tendrá que atenerse a las consecuencias", no lo hizo con la intención de sonar amenazante.

"Si se vuelve masivo (el pedido para no ser convocado) tendremos que tomar resoluciones porque tenemos que cuidar la salud de la selección, pero no tiene nada que ver en un tono amenazante. Bajo ningún punto de vista quisiéramos amenazar a nadie", sostuvo el 'Tigre'.