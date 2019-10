​Ricardo Gareca explicó las razones de la no convocatoria de Christian Cueva y André Carrillo

Síguenos en Facebook

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, dio a conocer este miércoles la lista de los convocados para los amistosos ante Colombia y Chile de noviembre próximo, donde Christian Cueva y André Carrillo, fueron dejados de lado por el guía argentino.

Respecto a la ausencia de 'Cuevita', Gareca señaló que desea ver en su puesto a otros jugadores como Cristian Benavente o Carlos Ascues.

"Todos sabemos muy bien lo importante que es Christian (Cueva) dentro de la selección, pero en estos momentos queremos observar a otros jugadores mientras que él pueda arreglar su situación", señaló en conferencia de prensa.

En horas de la mañana se supo por boca de Paulo Autuori, director deportivo del Santos, que el volante nacional no jugará en lo que resta del año por el 'Peixe'.

La gota que rebalsó el vaso fue el haberse ausentado -sin justificación- de los entrenamientos del último sábado.

Al respecto, Gareca sostuvo que "siempre en estos casos pueden hablar el técnico o el manager del club, pero en la selección nos abocamos a lo que pensamos de nuestros jugadores y las decisiones que tenemos que tomar. Consideramos que Christian está en condiciones de cambiar todo para que pueda llegar de la mejor manera a las Eliminatorias".

Mientras que de la no convocatoria de André Carrillo, precisó que "al igual que Cueva, no pasa por otras cosas de querer ver otras opciones, tomando en cuenta que jugaremos los dos últimos amistosos previo al inicio de las Eliminatorias que arrancarán en el mes de marzo del próximo año. ¿Si habrá algún amistoso en diciembre? No, porque ese mes se le dará prioridad a la Sub 23".