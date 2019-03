Ricardo Gareca: "Somos una selección que está en crecimiento y que tiene que mejorar"

Síguenos en Facebook

Ricardo Gareca, en la conferencia de prensa tras la derrota que sufrió la selección peruana ante El Salvador por 2-0, indicó que se trató de un "partido de esos extraños que se dan en el fútbol" y que "el rival pateó una sola vez al arco y terminó ganando", resaltando que la efectividad es lo más importante en este deporte.

Si bien reconoció que no fue un buen partido de Perú, donde no pudo concretar las oportunidades que generó, precisó que "no tengo nada que reprocharle a los muchachos".

"Vimos al equipo que intentó por todos los medio, fue el protagonista y lamentablemente no lo pudo plasmar en el resultado", señaló el guía argentino.

"Tuvimos mucha posesión, pero nos faltó mayor claridad en los últimos metros (...) Somos un equipo que tiene gol y que en este partido nos costo", agregó.

Por último, indicó que la selección peruana está en constante crecimiento y así como es capaz de lograr resultados increíble, también "cualquier equipo a nosotros nos puede ganar".

"Somos una selección que estamos en crecimiento, somos una selección que busca su camino y que permanentemente tiene que ganar. Cualquiera a nosotros nos puede ganar, somos muy parejo en todo. Perú es una selección que se le puede parar de igual a igual a cualquier rival y siempre ambiciona ganar y cualquier selección se nos puede parar de igual a igual y también nos puede ganar. Eso lo tenemos clarísimo nosotros", sentenció.