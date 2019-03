​Ricardo Gareca: "Tenemos que mejorar para llegar bien a la Copa América"

Síguenos en Facebook

Perú tiene que mejorar en los partidos amistosos que disputará ante Paraguay y El Salvador, en Estados Unidos, para llegar bien preparado a la Copa América de Brasil-2019, aseguró el miércoles su director técnico, el argentinoRicardo Gareca.

"Tenemos que mejorar. Estamos en condiciones de hacerlo para llegar bien a la Copa América", dijo en conferencia de prensa Gareca en un hotel de Nueva Jersey.

"Con estos partidos vamos a llegar de la mejor manera. Todos estos partidos van a ser muy buenos para nosotros", agregó el 'Tigre'.

Gareca sin embargo se mostró preocupado por la falta de ambición de la selección inca para lograr buenos resultados en sus últimos amistosos, luego de su participación en el Mundial de Rusia-2018.

"Una selección siempre tiene que ganar por lo que mueve. Es necesario un equilibrio que nos permita conseguir resultados y metas", comentó el DT que dirige a Perú desde marzo del 2015.

"No es una preocupación la falta de gol, pero sí el haber encajado tantos goles. No resiste una selección si no logra tener solidez", anotó.

Después del Mundial de Rusia-2018, al que clasificó tras 36 años de ausencia, Perú lució un mediocre desempeño en sus partidos amistosos, cosechando un triunfo, un empate y cuatro derrotas. Anotó ocho goles y recibió 10.

En sus dos últimos fogueos, perdió de local ante Ecuador 2-0 y frente a Costa Rica 3-2.