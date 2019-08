Ricardo Gareca sí pudo dirigir a selección de Argentina pero "no hubo comunicación oficial"

Gareca indicó que ahora no aceptaría porque tiene un compromiso con Perú. "No acostumbro a romper contratos", subrayó

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, declaró a un medio deportivo español sobre los rumores que habrían surgido de que Argentina lo habría llamado para que dirija a la 'Albiceleste'.

En entrevista al diario Marca, el "Tigre" zanjó toda duda sobre la posibilidad de dejar la selección peruana para ponerse el buzo albiceleste, aunque sí refirió que sí pudo dirigir a la selección de Argentina pero "no hubo comunicación oficial".

"No, con todo el dolor de mi corazón"

Gareca dijo a ese medio que después del Mundial de Brasil 2018 era el momento propicio para dirigir a la selección de Argentina, pero no lo llamaron.

Sin embargo, el entrenador de la bicolor confesó que en este momento no podría aceptar una oferta de esa naturaleza, ya que tiene un contrato con Perú hasta 2021 y su estilo es respetar los compromisos.

Ante la pregunta "¿Si lo llaman de la selección argentina?", Gareca respondió: "Depende del contexto. Amo a mi país, soy argentino de los pies a la cabeza, pero tengo un compromiso con Perú, que me ha respaldado en los peores momentos. Le diría que no con todo el dolor de mi corazón, porque tuve mi momento y Argentina no lo hizo. No acostumbro a romper contratos".

Me encanta dirigir a Perú

Además, el "Tigre" Gareca subrayó que quedarse en Perú es algo que le encanta porque quiere ser parte del crecimiento deportivo de esta nación. "Es muy necesario volver (al Mundial), forma parte del crecimiento del Perú en todas sus instancias, y sería confirmar todo ese proceso", indicó.