Ricardo Gareca sobre bochornoso video de Cueva: "vamos a ver qué es lo que sucedió"

Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana, se refirió al bochornoso video del seleccionado Christian Cueva que protagonizó tras salir de la fiesta de cumpleaños de Carlos Zambrano.

En declaraciones a Líbero, el 'Tigre' señaló no haber visto el material difundido por el programa 'MagalyTv La Firme', sin embargo precisó que espera reine el buen clima dentro de la 'Bicolor'.

"No estoy al tanto mucho de todo lo que hacen (...) En estos momentos, si me pregunta, estoy alejado de todo lo que tenga que ver con las noticias. (...) Si han sucedido acontecimientos, tendría que ver cuáles son. Lo ideal sería que reine un clima bueno en la Selección", aseguró el Ricardo Gareca.

Asimismo, precisó que si es como dicen las noticias, sobre las circunstancias en las que fue grabado el futbolista, "habrá que ver qué fue lo que realmente sucedió".

"Si esto es así como me dicen y como empiece a salir en las noticias, tendré que ver. Como vuelvo a reiterar, lo ideal sería que la Selección se encargue de cosas mejorar e imágenes mejores. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Me interesa y ojalá que esto no tenga la repercusión que tenga que tener. Debemos saber qué es lo que pasó", agregó.