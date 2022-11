Robert Rojas volvió a los campos de juego luego de siete meses. El defensor paraguayo se recuperó de la fractura de tibia y peroné que sufrió tras una falta de Aldair Rodríguez en el Alianza Lima vs. River Plate el pasado 6 de abril por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El jugador participó del triunfo del ‘Millonario’ (4-3) sobre Colo Colo en un encuentro amistoso. El futbolista entró a los 46 minutos en reemplazo de Marcelo Herrera y, en su primera acción, protagonizó una jugada que alarmó el banquillo del cuadro argentino.

El deportista de 26 años saltó a disputar un esférico con Juan Martín Lucero y las cabezas chocaron. Sin embargo, solo se trató de un golpe y continuó jugando lo que tranquilizó a los hinchas de River Plate.

Luego del compromiso, Robert Rojas expresó su emoción por volver a los campos de juego. “La verdad estoy muy contento, vamos a decir que volví a debutar. Me sentí cómodo, ahogado pero bien, muy feliz”, declaró para ESPN.

“Fue mucho tiempo el que estuve parado, fue duro. Fue la primera lesión grave de mi carrera, gracias a mi familia lo llevé bien. Le agradezco a mi familia, el lado positivo de la lesión fue que pude compartir con mi esposa y con mi hijo”, añadió.

De la misma manera, el defensor paraguayo se refirió al choque con Juan Martín Lucero. “También me asusté. Dije: ‘La primera pelota y ya me rompí la cabeza’. Pensé que me rompí todo”, mencionó.