​Roberto Mosquera aseguró que tiene los méritos para dirigir a la selección de Bolivia

Roberto Mosquera, director técnico del Royal Pari, se refirió sobre la posibilidad de hacerse en un futuro cargo de la selección de Bolivia, pues afirmó que tiene los "méritos" y "experiencia" para hacerlo.

"Pienso que tengo los méritos y también la experiencia necesaria, di la talla a nivel internacional y que nadie pensaba, solo yo", indicó en diálogo con Ovación.

Sin embargo, precisó que "hoy en día en la selección boliviana hay un entrenador que merece todo el respeto del caso; además, nadie de la Federación Boliviana de Fútbol me llamó. No quiero que después salgan cosas que yo no haya dicho".

Por otro lado, se refirió a la participación de su equipo en la Copa Sudamericana donde acaba de quedar eliminado a manos de los colombianos de La Equidad.

"Pienso que hicimos un partido fantástico ante La Equidad y realmente debimos ganar y pasar de ronda. Pero, no se pudo y nos quedó un gran dolor, aunque queda la satisfacción de avanzar a dos fases y que un club pequeño como Royal Pari haya ganado un 1.2 millones de dólares, un monto de dinero que es superior al presupuesto anual de la institución", indicó el guía del conjunto boliviano.