​Roberto Mosquera contó motivo por el que rechazó dirigir a la selección de Bolivia

Su buen trabajo al frente del Jorge Wilstermann y actualmente como guía del Royal Pari, hicieron que el nombre de Roberto Mosquera suene como opción dentro de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para que se haga cargo del combinado altiplánico, tarea que finalmente recayó en Eduardo Villegas.

Al respecto, Robero Mosquera reveló que antes de dirigir al combinado boliviano, priorizó continuar al frente del Royal Pari con el que aún tiene contrato y metas qué cumplir.

"Fue una tentación (la selección) pero yo soy un tipo serio y tengo un contrato con Royal Pari, les agradecí pero creo que hice bien porque la integridad de un comando técnico tiene que estar por encima", indicó el técnico peruano.

Por otro lado, se refirió a lo complicado que puede ser competir en dos torneos a la par. Primero en la liga boliviana y la Copa Sudamericana, donde acaba de avanzar a la segunda ronda tras dejar en el camino al Monagas SC de Venezuela.

"Nos hemos distraído en el torneo local pero no ha sido algo pautado. Simplemente que nos dan 12 días de vacaciones, llegamos el 7 y nos dicen que el 20 empieza el torneo. Acá se juega cada 3 días y estamos en la Sudamericana. Con Bolívar, que nos ganó 3-0, hemos jugado con cuatro futbolistas sub 20", explicó.

Durante la entrevista, también recordó su paso por Alianza Lima, donde sintió que la experiencia pudo ser mejor..

"En los últimos 10 años hemos cumplido todos los objetivos menos en Alianza, pero ahí saben que había problemas que no eran solo futbolísticos. De Alianza no me fui huyendo, ni porque el ambiente estaba caldeado, yo estoy acostumbrado. Nunca me llaman de un equipo campeón siempre de un equipo emergente", agregó.