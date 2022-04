Aclara todo. El jugador de la selección peruana Renato Tapia reveló por qué los integrantes de la ‘blanquirroja’ no reclamaron un ‘gol fantasma’ ante Uruguay, hecho suscitado el último 25 de marzo

Como se recuerda, en la fecha de las Eliminatorias un balón largo llegó hasta el área del portero Sergio Rochet, quien ingresó al arco y, presuntamente, lo hizo sido con todo y balón. Este incidente fue pasado por alto por el árbitro de aquel momento, Anderson Daronco, quien decidió no revisar la jugada en el VAR

“Éramos creo que 10 con tarjeta amarilla, Gallese, Trauco, yo, éramos varios. No podíamos ir al árbitro de manera loca a decirle: ‘Anda mira el VAR’, porque hay árbitros que se lo toman bien y por ahí puedes hablar con ellos , como hay otros que te pueden decir: ‘A mí no me hablas así, no quiero hablar contigo” y te saca la tarjeta”, destacó en diálogo con Jaime Ferraro.

En otro momento, también en el mismo podcast, Tapia precisó que considera “una regla que si le haces la seña del VAR, te sacan amarilla, si el árbitro va a ver la pantalla y estás hablándole atrás, también te la saca, y varias cosas así”.