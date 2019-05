Ronaldo: "Hay movilizaciones si eres negro o gay, pero nadie me defendió cuando me llamaban gordo"

El exfutbolista brasileño, Ronaldo Nazario, concedió una entrevista al portal empresarial 'Financial Times', a propósito del desempeño positivo que viene teniendo su equipo, el Valladolid de España, desde que se hizo dueño del club. Entre otras cosas, el crack brasileño se refirió, con indiferencia, a las críticas que recibió durante su etapa futbolística por un estado físico que frecuentemente presentaba tendencia a engordar.

"Hay movilizaciones para muchas cosas. Si eres negro, si eres gay... No recuerdo que nadie me defendiera cuando me llamaban gordo. No me importa", dijo Ronaldo.

El 'gordo', como se le conoce, destacó que puede desenvolverse de la mejor manera como dueño del Valladolid, por su pasado en la élite del fútbol mundial.

"Tengo una cosa que el resto no tiene, que es que yo he jugado y sé lo que los jugadores piensan. Sé lo que quieren y lo que necesitan", resaltó.

Asimismo, recalcó que el fútbol a nivel de selecciones es diferente al que se juega en clubes, y recordó aquella final trágica para Brasil en Francia ´98, en la que sufrió un ataque de epilepsia que lo perjudicó en el partido ante el anfitrión.

"Es difícil de explicar. Mira a Messi con el Barcelona y con Argentina. Es un jugador completamente diferente. No es fácil jugar con tu selección en un gran torneo. Allí juegan los mejores del mundo y no es fácil ganar un Mundial. Especialmente cuando juegas contra Francia en París", señaló.

Ronaldo es el dueño de Valladolid, club que aseguró su permanencia en la primera división de España en la temporada siguiente.