La hinchada huancaína vuelve a ilusionarse. Sport Huancayo viene sorprendiendo en el fútbol peruano, pues pasó de pelear el descenso a luchar por el título en el Clausura.

Esta recuperación responde al trabajo colectivo y a la labor del técnico Richard Pellejero, quien ha venido forjando un equipo unido y competitivo. Sin embargo, dentro de este grupo destacan dos nombres propios: los argentinos Javier Sanguinetti y Nahuel Luján, quienes vienen dando de qué hablar gracias a sus actuaciones, goles y aporte ofensivo.

Ambos han regalado auténticos golazos. Sanguinetti sorprendió con un remate desde antes de la mitad de la cancha frente a ADT y dejó su sello ante Sport Boys con un penal picado que terminó en una anotación de lujo. Luján hizo lo propio con una espectacular chalaca ante Alianza Lima y, además, con un remate desde fuera del área, imposible de atajar, frente a Cusco FC. Pero no fueron los únicos: ambos también han celebrado goles importantes frente a otros rivales y en otros encuentros, aportes que han sumado puntos y sostenido el buen momento del equipo.

El buen momento del equipo se refleja en sus resultados: Sport Huancayo llegó a encadenar seis victorias consecutivas, una racha que alimentó la ilusión de sus hinchas y lo metió de lleno en la pelea por el Clausura.

Punto de inflexión

Sanguinetti no esconde que el primer semestre fue complicado.

«Sabemos que en lo grupal no fue bueno y a veces es difícil encontrar regularidad, tanto en lo individual como en lo grupal. Uno tiene que seguir trabajando», explicó. Sobre su racha goleadora, añadió: «No soy el mejor ni el peor ahora que estoy metiendo goles. Me mantengo en la misma línea de trabajo y humildad».

Su gol a ADT, en lo que describió como un clásico, marcó el rumbo del equipo. «Fue el punto de quiebre, porque a partir de ese el equipo tuvo un cambio grande de actitud y hemos conseguido muchas victorias», recordó. La recuperación empezó, justamente, con la visita a ADT. infobae

Luján atribuye su buen momento a la constancia. Admitió que al inicio le costó adaptarse: «Me costó agarrar el aire, pero hoy en día lo tengo. Se está viendo el fruto del entrenamiento día a día». Su gol favorito del año, contó, no fue en la Liga 1, fue uno «empujado» ante UDH en la Copa Caliente: «Los goles más bonitos son los empujados, los fáciles de hacer».

Camaradería. Dentro de la cancha, el respeto es mutuo. Sanguinetti define a Luján como «un excelente jugador, están a la vista sus números y su responsabilidad con el equipo». «Más allá de la calidad de persona que es, creo que lo está haciendo como se merece. Como compañero y amigo, me alegra mucho su actualidad», agregó. Luján por su parte, le devolvió el elogio: «Javi es un jugador extraordinario, uno de los mejores del plantel y un referente grande para nosotros». Añadió: «Es hermoso jugar con jugadores de tanta calidad».

Un sueño

Ambos coinciden en la ilusión: pelear por un torneo internacional y conseguir el título del fútbol peruano. Lo primero no es nuevo para el club, que ya jugó la Copa Libertadores en 2012 y 2023, además de varias ediciones de la Sudamericana. Lo segundo sería inédito: Sport Huancayo nunca ha sido campeón de Primera División, su Copa Perú de 2008 le dio el ascenso a primera y, en 2025, se consagró campeón de la Liga 3.

Luján recordó el objetivo trazado a inicios de año. «Entrar en una copa. Lo estamos haciendo pasito a pasito», indicó el 10 del ‘Rojo Matador’. Asimismo, Sanguinetti, en su segundo año en el club.

«La idea grupal es poder conseguir el ansiado título, por primera vez, si no estoy confundido, para la institución. Sería lindo quedar en la historia», señaló el atacante argentino.

El grupo, coinciden, es la base. «Se han metido muchas trabas en el camino y el grupo sigue pasando, porque está fuerte y unido. Es bueno el compromiso de cada compañero, cómo se tira de cabeza por el de al lado», sostuvo Luján. Sanguinetti, consultado por su cuota goleadora, fue prudente: «Voy paso a paso. Es solo un número; acá lo importante es el club, el equipo». Y sobre su futuro, dijo: «Mi actualidad es Huancayo, me debo a Huancayo y trato de dar el máximo a la institución».

El ‘Rojo Matador’ ya piensa en Alianza Atlético, rival al que enfrentará este sábado 24 de octubre, a las 12:45 p. m., en el Coloso de Ocopilla, en Huancayo.

Para Luján, será «otra final más».

«Ahora otra final más el fin de semana, porque todos los encuentros son finales para nosotros». Y al hincha le pidió: «Que se sume, que venga. Es hermoso jugar con la cancha llena».