Yuber Pichihua persigue sus sueños en una bicicleta. Nadie lo detiene y está encontrando su mejor nivel en el paraciclismo a sus 27 años. Ello se refleja en las seis medallas del último Campeonato Panamericano, en las modalidades de Scratch, Omniun, Kilómetro Contrarreloj, Persecución individual 3000 metros, Contrarreloj individual categoría C2 y Ruta en Línea. No obstante, el andahuaylino nos comenta que todavía hay mucho camino por recorrer, por crecer y su meta a largo plazo son los Juegos Paralímpicos de París 2024, aunque antes, ya tiene en la mira a los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023.

- ¿Qué sensaciones te dejaron el haber destacado en el Panamericano de Paraciclismo?

Hemos empezado el año con el pie derecho. Es la primera vez que gano seis medallas, nunca había obtenido tantas preseas y he ganado mucha experiencia, mucho conocimiento, en el ciclismo de pista y de ruta. Al campeonato fueron los mejores del continente y brindó importantes puntos para el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI), donde estoy en el tercer puesto (categoría C2).

- ¿Cómo viviste ese logro?

Realmente yo mismo me emocioné, me impresioné bastante porque eran seis medallas. Seis de seis (competencias). En pista solo teníamos previsto quedar en el Top 5, pero a mí eso no me satisfacía y fuimos a buscar una mejor marca, dar lo mejor. Gracias a ese esfuerzo, se logró el tercer lugar, medalla de bronce en los 3 mil metros. En ruta, que es lo mío, se nos escapó el oro por un calambre en la recta final y terminamos a 40 segundos del primero.

Yuber Pichihua destacó en el Campeonato Panamericano de Paraciclismo en Brasil (CRÉDITO: CBF)

- ¿Cómo vez tu crecimiento comparándolo con Lima 2019?

Estamos dando unos pasos gigantescos porque soy consciente de que he venido entrenando a un alto nivel, sacrificándome, perseverando para poder mejorar y estar entre los mejores del mundo. Ese es el sueño. Tengo mi marca en Andahuaylas, donde en la contrarreloj de 20 km a 37 o 38 por hora. Justamente, antes de viajar al Panamericano de Brasil, hice la prueba y marqué 40 la media de velocidad. Ha sido bastante el avance. Son formas de llevar y de conocer cuánto estamos avanzando.

- ¿Cómo te vez a comparación de los rivales de América?

Ya he tenido la oportunidad de correr con el colombiano, con algunos brasileños, en algunos evento como el Mundial de Portugal del 2021. Ellos terminaron en el Top 5, mientras que yo en el puesto 12, pero ahora viéndome, analizando el tiempo logrado, hemos mejorado bastante. Ellos pertenecen a un países que invierten bastante en el ciclismo y el paraciclismo en sí. Son atletas que llevan varios años en competencia.

- ¿Qué le falta al paraciclismo peruano para estar a la par de ellos?

Necesitamos quizás que las empresas privadas apoyen al paraciclismo. En mi caso, solo cuento con el respaldo de pequeñas empresas, microempresas que me están apoyando en mi camino y mi sueño por clasificar a los Juegos Paralímpicos de París 2024. A mí me gustaría competir en todos los torneos posibles de la UCI, pues solo así puede mantener mi ranking y porque no pelear por el número uno del mundo.

- ¿Imagino que también buscas clasificar a Santiago 2023?

Exactamente. En realidad, estoy casi clasificado a Santiago 2023. Solo espero la confirmación de la UCI y seguir participando en próximos eventos. Estoy que aguardo la aprobación del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para estar en la Copa del Mundo de Bélgica (mayo), en el Mundial de Canadá (septiembre) y en Copa del Mundo de Brasil, que serán cinco (inician en junio). Todos estos eventos suman puntos para clasificar a los Juegos Parapanamericanos y para París 2024.

- ¿En qué modalidad te sientes más cómodo?

Me gustó más el Scratch, me llamó más la atención. Es una modalidad de mucha adrenalina y yo vengo de ciclismo de montaña, de downhill, donde me gusta sentir eso.

- ¿Te vez peleando por una medalla en Santiago 2023?

El Panamericano juntó a los mejores de América y se podría decir que sí, pero aún hay mucho por trabajar. Hay que seguir esforzándose, trabajando más. La medalla no te cae del cielo, hay que trabajar duro.

- ¿Estás cerca de tu techo o todavía hay mucho por crecer?

El mundo del paraciclismo es muy cerrado a nivel mundial. Es difícil que salga un nuevo valor por el mismo tema de discapacidad, a comparación de los ciclistas convencionales, que año a año se suman muchos. En el lado paralímpico, al año sale uno o bien no. En ese sentido, los paraciclistas que compiten son de mayor edad, de 35 años para arriba, hasta 43 años. Yo soy uno de los tres o cuatro jóvenes a nivel mundial que viene creciendo. Por eso, creo que me falta mucho por mejorar, mucho por recorrer. Todavía no estoy en mi forma en la que quisiera estar. Con mucho sacrificio y esfuerzo, espero estarlo para Santiago 2023 y París 2024.

- ¿Cómo recibió Andahuaylas estos logros en Brasil?

Muy feliz. La gente en mi pueblo se siente contenta por lo que estoy logrando. Pero también recibo muchos saludos y halagos de diversas partes del Perú y eso me pone feliz.