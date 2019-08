​Santos definió futuro de Christian Cueva ante interés de Botafogo por contratarlo

Síguenos en Facebook

En las últimas horas, desde tierras brasileñas, se informó que Botafogo se mostró muy interesado en sumar a sus filas a Christian Cueva, por lo que lanzó una oferta al Santos para intentar conseguir el préstamo del peruano.

La operación, si bien parecía poder concretarse debido a que el futbolista carece de continuidad en el equipo de Jorge Sampaoli, no tuvo final feliz para los de Río de Janeiro, pues el presidente del Santos José Carlos Peres no está dispuesto a prestar al volante "a cualquier club en este momento", tal como informa Globoesporte.

El directivo precisó en conferencia de prensa que "Cueva pertenece a Santos y tiene el potencial de ayudar al club esta temporada".

Asimismo, indicó que no está interesado en liberar al volante ofensivo a menos que el club reciba una atractiva oferta que "responda a la inversión realizada por Santos".

"No hay interés en prestarlo. Cueva solo se va si es por una buena propuesta. Es un activo del club que recientemente contratamos. No lo prestaremos, es un jugador de nivel. Estamos a la espera de propuestas. Si surge una propuesta, está bien, tiene que satisfacer a Santos. No está en nuestra mente prestar a este jugador", aclaró.