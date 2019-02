Santos presentó oficialmente a Christian Cueva (VIDEO)

Tras pasar las pruebas médicas de rigor e incorporarse al camerín con sus compañeros, el volante nacional Christian Cueva fue presentado oficialmente por su nuevo club, el Santos FC de Brasil.

Aunque ya jugó su primer partido oficial contra el Mirassol, la presentación es un gesto institucional que solemniza el pase del peruano al equipo brasileño.

Falei pra vocs confiarem em mim! Daqui a pouco tem apresentao de Christian Cueva no CT Rei Pelé. Voc confere AO VIVO pela Santos TV, através do https://t.co/AwtF6ci9nP e do https://t.co/qZIECpRi42!#BienvenidoCueva pic.twitter.com/dqscXumkUn