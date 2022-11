La selección de México perdió (1-2) ante Suecia en el último partido de preparación antes del inicio del Mundial de Qatar 2022. La derrota ha despertado críticas por parte de los hinchas aztecas, sin embargo, el director técnico Gerardo Martino recalcó que se muestra optimista, pese al resultado.

El estratega del ‘Tri’ rescató la unión grupal a pocos días del inicio de la competencia internacional. “Más allá de una derrota, entras al vestuario y ves a todos muy involucrados. De las puertas para adentro hay un escenario que obvio no hay hacia afuera. En Qatar vamos a competir muy bien”, declaró en conferencia de prensa.

“En este momento no hay otra cosa en mi cabeza que no sea la Copa del Mundo. Entiendo que lo que pase en la justa será algo determinante, el meterse a un quinto partido a veces no te hace merecer una continuidad”, añadió el estratega argentino.

En la misma línea, se refirió acerca de las dudas de los fanáticos con respecto al rendimiento del equipo. “Cuando me preguntaron hace un año, después de las finales perdidas ante Estados Unidos, cuando las cosas se ponen en ese lugar, va a ser difícil recuperarse, excepto que se ganen todos los partidos. De otra manera, no se puede. Ni lo que yo diga, ni lo que los jugadores se esfuercen, la única manera es resolverlo con resultados en el Mundial”, explicó.

Por otra parte, analizó a su rival en el debut en Qatar “Ante Polonia habrá que presionar mucho tras la pérdida, para que el rival no tenga chances. Después, ser mucho más seguro en la construcción del juego”, mencionó.

¿Cuál es el fixture de México en el Mundial?

El ‘Tri’ jugará ante Polonia el martes 22 de noviembre. Luego de cuatro días, chocará ante la selección de Argentina y cerrará su participación en el grupo C frente a Arabia Saudita el miércoles 30.