Nuevos comienzos. Juan Reynoso tuvo sus primeros partidos como entrenador de la Selección Peruana, los amistosos ante México y El Salvador. Tras una derrota y una victoria, Juan Carlos Oblitas consideró que existe una base en el equipo ‘blanquirrojo’ para atravesar las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

En declaraciones a la FPF Play, Oblitas aclaró que es “poco de hablar de temas técnicos y menos de temas tácticos con respecto a las selecciones nacionales. Juan (Reynoso) está convencido, y todos nos hemos dado cuenta, que no hay mucho que cambiar, hay una base que nos va a servir para afrontar las eliminatorias y lo más importante de estos dos partidos es que ha visto esta base y la hemos visto bien comprometida”.

Respecto a los amistosos con Reynoso el banquillo sostuvo que “Con México no lo empezamos de la mejor manera pero terminando el primer tiempo y todo el segundo manejamos bien el partido, competimos que es lo que siempre uno quiere con la selección. El resultado no se dio pero yo salí muy tranquilo. No nos gusta perder, a mí menos, pero si el nuevo técnico como Juan no tiene estos partidos de preparación es imposible que pueda ver todo el universo que tiene actualmente”.

“El segundo partido le permitió analizar el rendimiento de jugadores que en la mayoría de casos no habían tenido mucho tiempo con la selección. Él ha podido ver, tener ya los elementos más que objetivos para tener las conclusiones que le va servir para lo que se viene, que son las eliminatorias”, acotó.

Oblitas también se refirió al partido que se jugó por el repechaje al Mundial 2022: “Veníamos de una experiencia chocante que fue la eliminación contra Australia, después de un tiempo el equipo se vuelve a juntar con un nuevo comando técnico, la reacción fue más que positiva. Me quedé tranquilo y más todavía cuando conversé con Juan al respecto”.

Sobre Reynoso, el director de la FPF aseguró que “Juan ha llegado creo que en el momento preciso a la selección peruana. Si había un técnico que podía tomar las riendas luego de la valla inmensamente alta que nos ha dejado Ricardo (Gareca), es Juan Reynoso y llega con la madurez que le han dado todos estos años que ha pasado por distintos clubes acá y en México. Todos estamos muy tranquilos con él y él tiene toda la ayuda nuestra”.

Bryan Reyna en la Selección Peruana

En referencia a la convocatoria de Bryan Reyna: “Me gustaría ver muchos nombres que se sumen de la liga local, pero para que se sumen tienen que ser mejores que los que están y eso es algo que a veces olvidamos y quieren que un jugador que trasciende en un partido ya esté para la selección y los que hemos pasado por selección sabemos que eso no es así”.

“En el caso de Bryan Reyna yo había leído sobre él, no lo había seguido mucho, ha estado en selecciones juveniles, él ya tiene 24 años. Lo más importante de esto es que tiene condiciones extraordinarias para el desarrollo del fútbol y tiene que entender que, con la edad que tiene, tiene que estabilizarse, dedicarse al fútbol y entregar todo para que sea llamado a la selección. Creo que en este caso hay que llevarlo de a poco, Juan es experto en esto, tiene la experiencia para manejar este tipo de situaciones. Conversé un poco con él, me dio mucho gusto que tiene las ideas muy claras, la ayuda de nosotros la va a tener, ahora va a depender de él”, comentó.

Los amistosos de la Selección Peruana

Perú chocará ante Paraguay y Bolivia y Oblitas sostuvo que los partidos son importantes para la “sostenibilidad de la competencia, que seamos siempre competitivos, juguemos con quien juguemos. Si a eso nos acompañan los resultados mejor y si aumentamos el volumen de jugadores nuevos para que puedan ayudar, mucho mejor todavía”.