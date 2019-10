​Selección peruana: Marcos López listo para pelear el puesto con Miguel Trauco

Síguenos en Facebook

Marcos López, jugador del San José Earthquakes de los Estados Unidos, señaló que espera poder estar ante Uruguay para mostrarle a Ricardo Gareca que "puedo rendir como lateral izquierdo".

"El 'Profe' (Ricardo Gareca) me tiene confianza, trato de estar bien cada vez que me llama para poder rendir. Lastimosamente no me ha tocado jugar mucho, pero cuando me toque voy a dar lo mejor de mí para que vea que también puedo rendir como lateral izquierdo", aseguró el futbolista de 19 años.

Asimismo, sostuvo que si bien Miguel Trauco es titular en la selección peruana, está listo para pelear el puesto con él.

"Uno siempre quiere jugar, respeto mucho lo que viene haciendo Miguel Trauco, quien es un jugador importante en la selección, y cuando me toque daré lo mejor", indicó López.