La selección peruana deambula por los últimos lugares de las Eliminatorias Qatar 2022, luego de perder tres partidos y empatar uno. La situación es difícil, y de ello es consciente Renato Tapia, que sabe la urgencia de empezar a sumar puntos.

“Somos un grupo que nos conocemos y tenemos mucha autocrítica. Estos seis puntos en marzo nos vendrían muy bien y no son negociables, y a eso apuntamos”, aseguró Renato Tapia, en entrevista con la Sobremesa, de Radio Ovación

Sobre su llamado a vestir la blanquirroja, Renato Tapia no dudó en admitir que “con la camiseta de la selección se juega hasta en la luna, con eso no hay tema de discusión. Si me preguntan que puedo jugar, siempre diré que sí, pero los que deciden son ellos. Todavía queda un mes y veremos lo que sucede en ese tiempo”.

El mediocampista de 25 años atraviesa uno de sus mejores momentos en LaLiga, hecho que lo ha llenado de orgullo a él y a los suyos. Sin embargo, confiesa que hay puntos por corregir para seguir perfeccionando su juego y así seguir creciendo y aportando en el equipo.

“Por ahí involucrarme un poco en lo ofensivo, tratar de sumarle eso a mi juego. Cuesta mucho en la función que yo tengo en el campo, pero conforme que pase el tiempo y depende al sistema ya se verá”, finalizó Tapia, que el sábado tendrá con Celta de Vigo un complicado desafío en España, cuando se enfrente a Valencia.