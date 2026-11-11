La Selección Peruana Sub-20 tendrá dos nuevas pruebas internacionales antes de disputar el Campeonato Sudamericano de 2027. El combinado nacional viajará a Brasil para enfrentar a la selección brasileña en dos partidos amistosos programados para el 13 y 16 de noviembre, en el Estadio Olímpico de Pará, ubicado en la ciudad de Belém.

La Sub-20 llega a estos compromisos luego de enfrentar a Ecuador en Quito. En aquella serie de encuentros, la Bicolor perdió el primero por 3-2 y consiguió un empate 1-1 en el segundo. Antes de viajar, los futbolistas completaron su última sesión de entrenamiento en la Villa Deportiva Nacional (Videna).

La lista de 24 convocados reúne a varios jugadores que obtuvieron la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Además, destacan tres futbolistas que militan en clubes del extranjero: Marco Rivas, del CA Tigre de Argentina; Matías Bordon, del Deportes Concepción de Chile; y Philipp Eisele, del Eintracht Frankfurt de Alemania.

El Campeonato Sudamericano Sub-20 se disputará en Colombia del 22 de enero al 7 de febrero de 2027. El torneo otorgará cuatro cupos para el Mundial de la categoría, que se realizará del 17 de septiembre al 9 de octubre de ese mismo año en Azerbaiyán y Uzbekistán. La Selección Peruana buscará mejorar su preparación para competir por primera vez en una clasificación a esta cita mundialista.