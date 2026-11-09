La atleta Sheyla Eulogio expresó su incomodidad por la desigual atención que, según señaló, reciben las competidoras mujeres frente a los varones por parte de la organización de la Maratón de Los Andes. “Hay mucha discriminación contra los resultados del equipo de damas. A diferencia de la carrera que hacen los varones, siempre les prestan más atención y les dan mucho más protagonismo, las cámaras llegan con ellos y a nosotras nos dejan de lado”, cuestionó.

Sostuvo que esta situación se repite desde hace varios años y lamentó que, pese al tiempo transcurrido, no se hayan registrado cambios. “Ahorita van a llegar los varones y todas las cámaras y el centro de atención se van a ellos, y no nos resaltan a nosotras”, manifestó.

Eulogio pidió que en las próximas ediciones se brinde el mismo reconocimiento a ambas categorías, pues considera que las mujeres realizan el mismo esfuerzo y recorren los mismos 42 kilómetros que los hombres.

“Nos deberían dar el mismo respaldo e igualdad, porque varones y mujeres estamos corriendo la misma distancia. Son cosas que ya no deberían estar pasando”, enfatizó.

La deportista cuestionó que los logros de las damas queden relegados mientras la atención se concentra en los competidores varones, incluso cuando ellas también alcanzan resultados importantes.

Asimismo, remarcó que no se trata de recibir un trato preferencial, sino de contar con las mismas oportunidades de visibilidad y reconocimiento. Por ello, pidió a los organizadores corregir esta diferencia y garantizar que las atletas mujeres tengan el mismo espacio durante la premiación y las actividades.