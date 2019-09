Silvio Valencia sobre hinchas del Sport Boys: "No tienen para entrada, menos para la comida"

Síguenos en Facebook

El periodista deportivo Silvio Valencia volvió a generar polémica al referirse a los hinchas del Sport Boys del Callao y al afirmar que si "no tienen" el dinero suficiente para comprar una entrada al estadio, "menos para un plato de comida".

"No tienen para entrada, menos para la comida. La gente en el Callao los chicos paran con 3 y 5 soles, no tienen, menos van a tener para un plato de comida. Pero Sandro, no tienen para la entrada, esa gente no tiene, en el Callao no tienen para pagar una entrada, menos van a tener para pagar un menú", expresó el comentarista de fútbol.

Las polémicas declaraciones de Valencia se dieron en el programa 'Polémica Deportiva' de Best Cable, en la antesala del duelo entre el Sport Boys y UTC por la fecha 8 del Torneo Clausura.

Su colega Sandro Centurión intentó explicarle a Silvio Valencia el porqué el Sport Boys decidió que el costo de sus entradas populares fueran de pago voluntario para que las tribunas del estadio Miguel Grau se llenen en los últimos cotejos, lo cual generó la reacción del conductor deportivo.

"Por qué crees que la ponen para que las populares sean gratis, porque la gente menos va a tener para un plato de comida que te vale 6 u 8 soles", dijo Valencia.

Las declaraciones del periodista deportivo generó comentarios en las redes sociales por parte de los hinchas del Sport Boys y algunos ciudadanos que viven en el Callao.