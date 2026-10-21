El último martes 20 de octubre, Sofía Mulanovich encabezó, en el Salón Basadre de Promperú, la presentación de las dos últimas etapas del Surf Fest Pro League by Sofía Mulanovich, una liga que busca generar más oportunidades de competencia, desarrollo y proyección internacional para los surfers peruanos.

Luego de una primera fecha disputada en Punta Roquitas (Miraflores), el circuito llegará a dos de las olas más importantes del sur de Lima: Punta Rocas, del 19 al 22 de noviembre, y Señoritas, del 3 al 6 de diciembre.

El circuito reparte 80 mil dólares en premios y las competencias cuentan con el aval de ALAS Global Tour, el circuito profesional de surf más importante de Latinoamérica, por lo que serán válidas para su ranking continental con una calificación de dos estrellas. Esto permitirá que los surfers nacionales puedan competir en casa, sumar puntos y, sobre todo, medirse con algunos de los mejores exponentes de la región.

Paralelamente, los resultados de las tres fechas definirán un ranking nacional propio, avalado por la Federación Deportiva Nacional de Tabla, con premios para sus campeones.

Detrás del proyecto está Sofía Mulanovich, campeona mundial ISA y WSL y una de las figuras más importantes de la historia del deporte peruano, quien impulsa una liga concebida para contribuir al crecimiento competitivo de las nuevas generaciones del surf nacional.

UNA PRESENTACIÓN PARA CELEBRAR EL SURF PERUANO

La conferencia reunirá a representantes del deporte, el sector público y la empresa privada, con la participación en mesa de honor de Sofía Mulanovich; Teresa Stella Mera Gómez, presidenta ejecutiva de Promperú; Camila Gómez de la Torre Lozada, líder en Innovación Social en Yape; Miguel Tudela, representante peruano en Tokio 2020; y Sofía Artieda, Campeona Panamericana 2025.

Entre los invitados nos acompañará también un nutrido grupo de los más destacados surfers del país, participantes en la liga.

Promperú será además anfitrión de una jornada que irá más allá de la presentación deportiva, con activaciones culturales en torno al surf y su legado en el Perú, espacios fotográficos vinculados a este deporte y una muestra de la gastronomía marina peruana.

LÍDERES DEL RANKING NACIONAL SURF FEST PRO LEAGUE

OPEN MASCULINO

Alonso Correa Miguel Tudela Sean Goldzsmidth Juninho Urcia Gabriel Vargas Lucas Pérez del Solar

OPEN FEMENINO

Catalina Zariquiey Sofía Artieda Brianna Barthelmess Valentina Escudero Aissa Chuman

SUB 18 MASCULINO

Pol Huguet Lucca Barrientos Salvador Salas Bastian Arévalo Lucas Ochoa

SUB 18 FEMENINO

Catalina Zariquiey Brianna Barthelmess Valentina Escudero Sofía Artieda Aissa Chuman

SUB 16 MASCULINO

Facundo Castañeda Tadeo de la Fuente Luca Málaga Mariano Robles Lorenzo de Osma Kailani Vincensini Luca Chipoco

SUB 16 FEMENINO

Sofía Artieda Aissa Chuman Brianna Barthelmess Fernanda Cancino Emma García

SUB 14 MASCULINO

Facundo Castañeda Iago de la Puentes Raúl Vildoso Saúl Ibarra Jaco Valdiviezo

SUB 14 FEMENINO

Emma García Valentina Escudero Micaela Llosa Sophía Hernández Luana Bernales

LONGBOARD MASCULINO

Lucas Garrido Lecca Walter Blas Joan Aponte Sebastián Cárdenas Joaquín Herrera Piccolo Clemente

LONGBOARD FEMENINO

María Fernanda Reyes Lorena Larriviere Claudia Hinostroza Arianna Tricerri Luisa Su Medina

El Surf Fest Pro League by Sofía Mulanovich es presentado por Yape y cuenta con el vital apoyo de Promperú, Lenovo, Equans, Wong, LATAM Airlines, Sodimac, Mapfre y TSA - Total Surf Academy.