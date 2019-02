​Sporting Cristal apelará castigo de Emanuel Herrera para que juegue ante Alianza Lima

Síguenos en Facebook

Van con todo. La directiva de Sporting Cristal apelará ante la Comisión de Justicia (CJ) de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la tarjeta roja mostrada a Emanuel Herrera, en el triunfo del último sábado sobre Sport Huancayo (0-2), en el arranque del Torneo Apertura.

“Mañana (hoy) haremos llegar el reclamo a las instancias pertinentes y solicitaremos audiencia para el jugador. Los hechos están claros y nos asiste la verdad. Esperemos acción rápida, como fue con Viana en su momento, para que haya justicia para el jugador y club”, escribió el presidente rimense, Carlos Benavides.

En La Florida tienen como antecedente lo sucedido con el arquero celeste Mauricio Viana en el año 2017. Aquella ocasión, Kevin Ortega le sacó solo una amarilla por una falta a Jesús Arismendi, pero días después fue expulsado mediante una resolución de la Comisión de Justicia de la Asociación.

A través de las redes sociales, Emanuel Herrera habló acerca de lo sucedido y mostró su indignación.

“No puedo creerlo. Siento mucha impotencia por lo que sucedió en Huancayo. Es la primera vez que me echan en mi carrera. ¡El 2018 solo una amarilla! Y da bronca que sea por una injusticia. El rival me mordió la pierna, el árbitro lo vio, lo sabía, yo me alejé pensando que se haría justicia y no fue así. ¡Me expulsaron!”, escribió el delantero argentino en su cuenta de Instagram.

Como se sabe, este domingo 24 de febrero, a las 4:00 p.m., los celestes se medirán ante Alianza Lima por la fecha 2 de la Liga 1.