EN VIVO Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: 'Rimenses' afrontan primer partido en el Clausura

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Sporting Cristal vs. Sport Huancayo este sábado 13 de julio, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, en el estadio Alberto Gallardo, desde las 11:15 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este duelo será transmitido por la señal de Gol Perú para nuestro territorio. En Chile, Venezuela y Estados Unidos vía Perú Mágico. Streaming internacional HD vía Fanatiz USA, GolTV Play y Bet365. También puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de Correo.

Sporting Cristal y Sport Huancayo se enfrentan este sábado en la capital en lo que será su arranque en el Torneo Clausura. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo - horarios en el mundo

11:15 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:15 horas en Venezuela, Bolivia

13:15 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

18:15 horas en España, Italia, Francia, Alemania

Sporting Cristal enfrentará a Sport Huancayo en uno de los encuentros estelares del Clausura, el torneo peruano que se disputará en la segunda mitad del año.

El elenco 'dirigido' por el uruguayo Claudio Vivas llega al partido tras una participación aceptable en la Copa Bicentenario, donde derrotó a Alianza Atlético y Atlético Grau en condición de visita, y empató con la Universidad César Vallejo. En la siguiente fase, Cristal enfrentará a Sport Boys del Callao.

Su rival de turno, Sport Huancayo, también tuvo rendimientos positivos en el torneo Bicentenario. Allí, 'el rojo matador' ganó sus tres partidos ante Deportivo Municipal, Ayacucho FC y Santos de Ica. De esta manera, avanzó a la siguiente fase con el puntaje perfecto. En partido de pronóstico reservado, se enfrentarán ahora a Sport Loreto, un equipo de segunda división.