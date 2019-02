​Táctica para evitar gol de tiro libre en el fútbol femenino se vuelve viral (VIDEO)

El último fin de semana se registró una curiosa jugada durante el partido entre Sydney FC y Brisbane Roar por la liga femenina de Australia, la cual ha dado la vuelta al mundo.

Sucedió en el momento en que una jugadora del cuadro local se prestaba a ejecutar un tiro libre, quedando sorprendida por la manera en que la barrera se movía con la clara intención de confundirla.

Las cuatro chicas que se colocaron frente a su rival para bloquear el disparo, en vez de esperar el remate de pie, empezaron a agacharse y a levantarse ante la mirada incrédula de la jugadora del Sydney.

Al parece, esta "táctica" hizo que la ejecutante se viera confundida sobre la altura que debía tomar el esférico al no poder medir la dimensión de la barrera, por lo que su disparo salió totalmente desviado, volviéndose viral de inmediato toda la acción.

Al final el Sydney FC se quedaría con la victoria por 2-1 y clasificó a la final del Westfield W-League.

A unique way to put off the free-kick taker

: @FoxFootball #WLeague pic.twitter.com/WWtgRwBX7Z

— Westfield W-League (@WLeague) 10 de febrero de 2019