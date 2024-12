La tenista peruana Romina Ccuno (348 dobles WTA), en dupla con la chilena Fernanda Labraña (495 dobles WTA), logró coronarse campeona de dobles en el torneo W15 Ribeirao, disputado en Brasil. En una emocionante final, vencieron a las brasileñas Ana Candiotto (310 dobles WTA) y Camila Bossi (657 dobles WTA) con parciales de 6-1, 2-6 y 10-7.

Tras su victoria, Ccuno expresó su emoción:

“Agradezco a mi compañera por el gran trabajo que ha hecho a lo largo de todo el torneo. Este título es para el Perú, para mi familia y todas las personas que me apoyan. Me llevo un buen balance de mi rendimiento deportivo y me da más confianza para enfrentar los retos que se vienen la próxima semana y poder cerrar bien la temporada 2024″, comentó la tenista de 22 años.

Este es el primer título de dobles del año para Romina y el décimo en su carrera profesional, consolidando su trayectoria internacional. Ahora, la peruana se prepara para nuevos desafíos: el torneo WTA 125 Florianópolis, del 2 al 8 de diciembre, y el W15 Mogi das Cruces, del 9 al 15 de diciembre.

Además, destacó los factores clave detrás de su éxito:

“El trabajo físico y el cuidado de mi nutrición gracias al acompañamiento de Herbalife han sido claves para superar las exigencias por las altas temperaturas propias de Brasil. Este resultado me motivará mucho más a seguir trabajando para sumar resultados positivos y escalar posiciones en el ranking”.

TE PUEDE INTERESAR