El exjugador de fútbol Teófilo Cubillas se pronunció mediante su cuenta de Facebook sobre el descenso de categoría de Alianza Lima e indicó que no es momento para buscar culpables, sino unirse para regresar a la primera división del fútbol peruano.

“ Escribo estas lineas con mucha humildad y un profundo dolor . Este no es momento para buscar culpables, es momento de ponernos de pie, de juntar las manos y volver a ser un solo corazón, como lo demostramos en cada uno de estos 119 años de nuestra gloriosa institución”, inició el exseleccionado nacional.

De acuerdo con Cubillas, este descenso tiene que servir para una reorganización profunda y un replanteamiento del club de La Victoria, así como también de contrición de los dirigentes, socios, jugadores e hinchas del equipo.

“Mi eterno agradecimiento a Alianza que me lo dió todo: amigos, alegrías, triunfos y tristezas cuando todos pusimos el pecho cuando vivimos la terrible tragedia aérea. Volví a vestir la blanquiazul a pesar que ya me había retirado y lo volvería hacer si mi edad me lo permitiera”, se lee en su pronunciamiento.

Para Teófilo Cubillas se debe renovar el hambre de triunfo y el sentimiento de sentirse invencibles. Además, recomendó que se busque en las canteras, en las nuevas generaciones del fútbol peruano una salida a la crisis que se vive en Alianza Lima.

“También tuve el orgullo de jugar al lado de mi idolo Víctor “Pitin” Zegarra, Perico Leon, Hugo Sotil y otros históricos de nuestro equipo. Vamos muchachos levantemos cabeza, aprendamos ahora en segunda división el significado de la humildad, recuperemos nuestro espíritu competitivo concentrándonos en el fútbol y en la pelota. ¡Arriba Alianza! Vamos a reconstruir nuestra historia”, finalizó.

