The Undertaker prácticamente dio a conocer su adiós de la lucha libre, en el más reciente episodio del documental The Last Ride. El luchador no ocultó su idea de no regresar al ring, debido a la satisfacción que siente por todo lo que consiguió.

“En este punto de mi carrera, no tengo deseo alguno de regresar al ring”, dice The Undertaker en el último episodio del documental exclusivo de WWE Network. “No tengo más pendientes en el ring”.

El último combate de el ‘Hombre Muerto’ fue en Wrestlemania 36 cuando se enfrentó a AJ Styles. Este combate fue una innovación cinematográfica de WWE con la estipulación Boneyard. Undertaker se quedó con la victoria en un entrega novedosa que dejó buenas impresiones en el público.

“He llegado a un punto en que me doy cuenta de que mis días sobre el ring están contados. Es hora de que pueda hacer algunas cosas que no me permitía hacer por el bien del personaje, y por el bien de los negocios”, explicaba al inicio de su documental.

Mark Calaway, verdadero nombre de The Undertaker, contó que se obsesionó con la búsqueda del retiro perfecto en cada Wrestlemania y en la última entrega vio el momento adecuado con AJ Styles. Eso sí, no descartó la idea de disputar una nueva lucha en el caso que sea necesario. “Lo consideraría (volver a luchar). Sólo el tiempo lo diría. En caso de emergencia rompe el vidrio y saca a The Undertaker”. señaló.