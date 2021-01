Tiene una sed insaciable de gloria. Toni Kroos, volante de Real Madrid, ha confesado su deseo por sentir la satisfactoria sensación de levantar una nueva Champions League, a pocas semanas del inicio de los octavos de final de la máxima competición europea.

“Cuando has llegado a sentir lo que es ganar una Champions, quieres volver a sentirlo una y otra vez. Puede que no lo logres durante unos años, ya que los demás también quieren ver cómo es, pero esa sensación de querer vivir de nuevo lo vivido, no desaparece” dijo el alemán para el podcast TOMorrow.

A las tres ‘orejonas’ que levantó con Real Madrid, el volante suma otra con Bayern Múnich en el 2013. “A pesar de haberla ganado cuatro veces ya, sigo persiguiendo el objetivo de ganar la Champions por quinta vez. Será difícil y, si al final no es así, pues tampoco me fusilarán. Eso sí, mientras siga en activo quiero exprimir lo máximo”, contó el volante que en febrero enfrenta al Atalanta por los octavos de final de la competencia europea.

A los 31 años, Toni Kross no cierra los ojos a la última etapa de su trayectoria. “La autoexigencia del Real Madrid es muy parecida a la mía, ya que algún día pretendo poner punto final a mi carrera de la manera más exitosa posible. No quiero dejarme títulos por el camino para lamentarme después”, reconoció el alemán que finaliza su contrato en 2023.

Tras seis años en España el campeón del mundo no deja de sorprenderse de lo que significa Real Madrid. “Lo que más recuerdo fue el día de mi presentación. Creo que en ningún otro lugar me hubieran recibido con 30 mil personas solo para ver ver cómo daba pataditas a un balón durante tres segundos. Ha sido diferente a todo que le había visto y vivido hasta la fecha. Es el club más grande del mundo.