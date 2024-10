El entrenador Marco Antonio Valencia no se siente respaldado por el club Melgar con la programación de la final del Torneo de Reservas que se jugará el 25 de octubre en Lima con Universitario de Deportes.

El estratega arequipeño ratificó su postura de injusto que la final del Torneo de Reserva se juegue en la ciudad de Lima y no en un campo neutral. “Soy trabajador del club y no puedo prohibir que los jugadores no jueguen”, señaló.

La final se va a jugar en el estadio Ivan Elias Moreno del distrito de Villa El Salvador, con aforo de 14 mil personas. “Al menos que la final se juegue a puerta cerrada”, pidió neutralidad para definir al campeón de la reserva que clasifica a la Copa Libertadores 2025 de la categoría.

Sin embargo, la continuidad de Marco Valencia está en duda. El contrato termina a fon de mes y nadie de la administración se comunicó con él para renovar. Afirma que tiene contrato hasta el 2025 con la Unidad Técnica de Menores.





