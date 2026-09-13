Sport Huancayo logró una trascendental victoria en condición de visitante al derrotar por 1-0 a Comerciantes Unidos en el estadio Juan Maldonado de Cutervo, en un encuentro válido por la novena fecha del Torneo Clausura.

Con este resultado, el “Rojo Matador” mantiene la mecha encendida y apunta firmemente a clasificar a la Copa Sudamericana, que es una de las máximas aspiraciones del equipo andino.

El director técnico Richard Pellejero planteó un sistema defensivo inteligente, insistiendo en una sólida línea de cuatro hombres en el fondo que funcionó como una auténtica muralla.

En el mediocampo, Rick Campodónico cubrió muy bien su puesto, mientras que Diego Carabaño se convirtió en el principal dolor de cabeza para la defensa local y el golero Córdova mediante potentes remates de media distancia, lo que arrebató ideas al contendor.

La segunda mitad

En la segunda mitad, el cuadro de la Incontrastable salió al terreno de juego con una marcada vocación ofensiva, generando claras ocasiones de gol a través de Diego Carabaño, Daniel Porozo y Hugo Ángeles, aunque faltó efectividad. El dominio del partido era totalmente huancaíno, pero Comerciantes Unidos asustó con un contragolpe en el que José Sánchez quedó solo frente a Ángel Zamudio, quien reaccionó de forma espectacular para salvar su valla.

Menos mal que el equipo visitante supo capear el temporal y salir con los tres puntos que tanto hacían falta.

Llega el gol

El justo premio a la insistencia llegó a los 79 minutos del compromiso, cuando Piero Magallanes ejecutó con total frialdad un tiro penal para decretar el ansiado 1-0.

A los 96 minutos, el juez principal Augusto Menéndez dio por concluido el encuentro. Con este resultado, Sport Huancayo encadena su tercer triunfo consecutivo (venció antes a ADT y Sport Boys) y suma 32 puntos claves.