Pese a la tensión existente entre Ucrania y Rusia, el fútbol continuará sin problemas. La Premier League ucraniana tuvo el tradicional parón desde diciembre por la temporada invernal. Dos meses más tarde y en medio de las amenazas por una posible invasión rusa, los clubes se alistan para reanudar la temporada que dejó a Shakhtar Donetsk en la cima de la tabla con 47 puntos.

Para más detalles, los testimonios de un par de jugadores argentinos en Ucrania. Claudio Spinelli (FC Oleksandria) y Fabricio Alvarenga (Rukh Lviv) conversaron con el diario La Nación para comentar lo que están viviendo. De entrada, los deportistas sudamericanos desvelaron que, por ahora, no hay novedades con relación a una posible postergación del certamen doméstico.

“Así como en la Argentina estamos acostumbrados a la inflación y las devaluaciones, ellos lo están a las amenazas de guerra. Desde hace años están con ese tema. Se lo toman de manera muy natural, están muy tranquilos. Mis compañeros también; me dicen que me quede tranquilo”, comentó Spinelli, con pasado en Tigre.

Claudio Spinelli de FC Oleksandria. (Foto: Instagram)

En la misma línea, el delantero de FC Oleksandria comentó que está alerta a todo lo que podría acontecer. “Obviamente uno no está acostumbrado a esto, yo siento que en cualquier momento puede llegar a pasar algo, pero ellos dicen que todos los años hay una amenaza de guerra que queda en movimientos políticos”, agregó.

En tanto, Alvarenga desveló todo lo contrario a su compañero. “La gente habla, pero donde yo estoy viviendo está tranquilo. La gente no tiene ningún temor. No pasa nada. No hay ningún despliegue militar por las calles. La verdad es que mi familia y yo no estamos preocupados. Nos sentimos tranquilos”, expresó.

Fabricio Alvarenga de Rukh Lviv. (Foto: Instagram)

Es más, el atacante surgido en Vélez Sarsfield narró que las actividades cotidianas no fueron interrumpidas. “Si uno sale a caminar se encuentra con turistas de otros países consumiendo normalmente, sacándose fotos. Acá hay muchas ferias de embutidos y quesos. Divino como para pasear. Es más seguro que muchos lugares de Buenos Aires”.

De acuerdo con el calendario de la Premier League de Ucrania, el fútbol vuelve oficialmente el viernes 25 de febrero con el choque entre Minaj y Zoria. Mientras que el líder Shakhtar jugará el sábado 26 ante Metalist. Ese mismo día, el Oleksandria de Spinelli se cruza con Lviv. El domingo 27 sigue la acción y cierre el lunes 28 con Rukh de Alvarenga frente a Kolos.