Universitario, 365 historias es el nuevo libro que pueden adquirir los hinchas cremas para disfrutar de historias acerca del equipo de sus amores. El autor es el periodista Pedro Ortiz Bisso quien declaró que fue muy difícil escribir este compendio sobre el club merengue.

“Fue difícil encontrar una historia poderosa por día. Y en el medio, porque este libro nació en 2018 y se encontró con la pandemia en pleno proceso, fue más complicado revisitar el archivo”, declaró durante una entrevista con El Comercio.

De la misma manera, recordó que sus labores le impedían avanzar. “Además, mi trabajo de lunes a domingo en El Comercio, con el cargo de subdirector, me obligaba a retomar el proyecto solo por las noches, pasado el cierre. Hoy lo miro y digo: ¡Cuánto cuesta trabajar un libro! Para quienes volvemos cada tanto al archivo, como es mi caso, para pensar un poco el fútbol, como hace Ezequiel Fernández Moores en La Nación, es también, un placer”, añadió.

El hombre de prensa confiesa que siempre le ha gustado escribir desde niño, pero desanimaba, pues sentía vergüenza: “No he leído lo suficiente-decía-como para lanzarme a esto. Veía gente a mi alrededor que es tan capaz y decía: ¿qué hago yo aquí? De hecho, con este libro he querido arrancar, al cabo de tanto tiempo, una serie de proyectos pendientes que tenía, vinculados al fútbol”, explicó.

“Mi tema siempre ha sido el tiempo, antes en El Comercio y ahora también: dicto clases, escribo en un par de sitios, y hablo cada tanto con estudiantes que necesitan alguna ayuda. Y siempre estoy atento para acompañarlos, nunca he querido cerrarle la puerta a nadie. Y también he tenido un poco de vergüenza: no sé, por ejemplo cómo recibirá la gente este libro. Este proyecto ya no es mío, es de quienes lo compren. Y dejarles mi promesa de que el próximo será todavía más ambicioso”, expresó.

Pedro Ortiz Bisso entró en detalles sobre los temas que el hincha crema puede encontrar en el libro. “Es un trabajo de recopilación de datos, breves historias, memoria de decenas de periodistas amigos y mi propia experiencia como reportero cubriendo la ‘U’, que resumen en 365 días la vida de mi club. He ido hasta aquellas campañas de Libertadores de finales de los 60, he regresado al Tricampeonato, que me tocó cubrir como periodista en Deporte Total, y así”, acotó.

Es importante mencionar que los hinchas podrán adquirir Universitario, 365 historias en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima en la librería Deporvida.