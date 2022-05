Alex Valera anotó el gol de la victoria agónica (1-0) de Universitario en condición de visita ante Atlético Grau en el Estadio Municipal de Bernal. De esta manera, el cuadro crema escala hasta la séptima casilla con 20 unidades y se pone a cinco puntos del líder Alianza Atlético.

Tras el compromiso, el atacante, que marcó la anotación del triunfo, considera que el equipo entre a la pelea por el Torneo Apertura. “Los dos equipos estábamos atacando de la mejor manera. Con este calor, me sentí cansado en el final del partido. Los importante es que sacamos tres puntos que sirve para meternos al campeonato”, declaró para Willax TV.

“Nos ayuda anímicamente y nosotros siempre hemos estado unidos a pesar de todo. Ahora, estaremos más tranquilos”, añadió el futbolista que alcanzó los siete goles y actualmente, es el máximo artillero del campeonato nacional.

De la misma manera, Alex Valera señaló que entrena los golpes de cabeza. “Estoy practicando y este año se me están se me están dando los goles por arriba (...) Me anularon mal un gol. Menos mal tuve mi revancha”, añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

El elenco crema espera continuar por el camino de la victoria cuando reciba a Alianza Atlético el próximo sábado 7 de mayo en el Estadio Monumental a partir de las 3:30 de la tarde. Es una gran oportunidad para la escuadra dirigida por Jorge Araujo ya que chocará ante el puntero y puede recortar distancias.