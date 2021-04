Antes de conocer que Palmeiras, Defensa y Justicia y Gremio o Independiente del Valle serán rivales de Universitario de Deportes en el grupo A de la edición 2021 de la Copa Libertadores, Ángel Comizzo se refirió a las grandes diferencias que existen entre la competición interna y la exterior.

En ese sentido, el DT de los merengues manifestó que “lo mental no te alcanza” para encarar un certamen internacional. “Si no estás once puntos desde la parte física, es muy difícil competir”, agregó el argentino con relación a uno de los aspectos claves para afrontar un torneo de tamaña importancia.

“Nosotros, junto con Sporting Cristal, intentaremos hacer el mejor papel posible. Lo intentaremos, para qué vamos a prometer algo que sabemos que hace 20 años que no lo pueden cumplir”, expresó el ‘Flaco’ Comizzo en una entrevista en el aplicativo Universitario Play.

“Trataremos de dejar el prestigio de nuestra liga de la mejor manera posible, pero tienen que saber que es complicado, es difícil, a nivel internacional se juega a otra cosa, es otra historia. Y, si encima le sumamos todos los problemas de salud, más los lesionados que tengo… si alguien es mago, yo soy entrenador de fútbol, no mago”, explicó.

De otro lado, Comizzo indicó que, en caso no logren avanzar a los octavos de final, tentarán conseguir uno de los espacios que otorga el campeonato con miras a la Copa Sudamericana, el otro campeonato de clubes sudamericanos.

“Vamos partido a partido, buscando hacer el mejor papel (…) Sabemos que es una competencia durísima y ojalá podamos caer en una zona de Copa Sudamericana. Intentaremos hacer lo mejor posible, con todos los problemas que hemos tenido, los cuales son difíciles superarlos”, concluyó.