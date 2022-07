Pensando en el Torneo Clausura, Universitario de Deportes realizó cambios importantes en el plantel. Hasta aquí, los merengues oficializaron cinco salidas y solamente sumaron a Jordan Guivin. Sin embargo, el club, con la partida de Ángel Cayetano, tiene un cupo de extranjero disponible y será para Claudio Yacob, según anticiparon en Argentina.

El mediocampista “ya rescindió su contrato con Rosario Central y en las próximas horas, viajará a Perú”, dio a conocer a través de Twitter el periodista argentino César Luis Merlo, especializado en traspasos, quien adelantó hace poco el arribo de Diego Buonanotte a Sporting Cristal. “Es el quinto argentino, con 160 partidos, con más presencias en la Premier League”, remarcó.

Yacob, de 34 años, debutó como profesional en Racing Club (2006-12) y tiene un amplio recorrido. En Inglaterra defendió los colores de West Bromwich (2012-18) y Nottingham Forest (2018-20) antes de volver a suelo sudamericano. Tuvo un corto paso por Nacional de Uruguay (2020) y volvió a Argentina, donde jugó por Huracán (2021) y luego por Rosario Central (2022).

En su carrera representó a la selección argentina sub-20 en el Sudamericano 2007 disputado en Paraguay. También en el Mundial juvenil de ese año, donde se consagró campeón con Hugo Tocalli como técnico. Además, vistió la Albiceleste de manera absoluta. Fue convocado por Sergio Batista en 2011 para dos amistosos y le marcó a Ecuador.

Claudio Yacob jugará en Universitario, indican en Argentina. (Foto: Captura)

Mercado complicado

Este viernes, Carlos Compagnucci comentó que el club buscó jugadores del medio local para sumar a la plantilla. No obstante, el preparador de los merengues desveló que hubo complicaciones para cerrar fichajes provenientes de la Liga 1.

“Los futbolistas nacionales han sido difíciles de traer porque no hay carta de libertad y negociar con los clubes es complicado, en algunos casos no quisieron venir y en otros no se pudieron concretar. De mi lado, siempre viendo opciones para mejorar el plantel. Si no llegan, competiremos con lo que tenemos”, explicó en conferencia de prensa.

¿Cuándo juega Universitario?

Tras cerrar el Apertura con un triunfo (1-0 sobre UTC), el elenco de Compagnucci vuelve a la acción en la primera fecha del Clausura. Universitario arranca este domingo 10 de julio ante Academia Cantolao desde las 3:30 de la tarde en el estadio Monumental.