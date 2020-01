Como medida de cumplimiento de la orden judicial de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima, el Instituto Nacional de Defensa a la Competencia y a la Propiedad Intelectual (Indecopi) reconoció, mediante dos resoluciones, a la empresa Gremco Corp. S.A.C. como acreedor mayoritario de Universitario de Deportes.

En ese sentido, la empresa tendrá la potestad de convocar a junta de acreedores para evaluar acciones acerca de la liquidación del club merengue. Un dato no menor es que Gremco podrá tomar decisiones de manera unilateral al comprender el 52% de participación en las acreencias de Universitario.

Según Gestión, Gremco pondrá a evaluación el cambio de dirección técnica del equipo y la situación de Solución y Desarrollo S.A.C., empresa que administra actualemente el club. No se descarta una penalidad de US$ 2,000,000 a esta última si no deja el cargo a tiempo.

Con las resoluciones 227-2020/CCO-INDECOPI y 226-2020/CCO-INDECOPI, Gremco tiene acreditada la deuda que Universitario de Deportes le tiene, la cual asciende a US$57,788,868.