Universitario de Deportes vs. Alianza Lima: El clásico se juega en cancha

Ya se juega el clásico. Jersson Vásquez, lateral de Universitario de Deportes, restó importancia a las declaraciones del técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea.

En la previa del clásico, el entrenador íntimo confesó que espera una correcta actuación del juez principal Joel Alarcón, sin favorecer a alguno de los equipos.

Ante ello, Vásquez señaló que el cuadro merengue está enfocado en lo que harán en cancha y no hablan de terceros.

"Que hablen lo que quieran. Estamos tranquilos, venimos trabajando contentos y ellos piensan que nos están ayudando. Ya es un tema de ellos. Por nuestra parte, estamos concentrados para lo que será el duelo de este domingo", explicó en rueda de prensa.

En otro momento, el merengue reconoció que la fortaleza de los blanquiazules es el juego aéreo y deberán tener cuidado para no dejarlos jugar con libertad.

"Sabemos lo importante que es Quevedo en Alianza. Debemos de no darle espacios. Pero somos conscientes de que la fortaleza de Alianza es el juego aéreo", explicó Jersson Vásquez.

TODO EN CANCHA

El capitán de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, también se pronunció al respecto del posible protagonismo del arbitraje.

Para el defensa, los temas extradeportivos están lejos de sus pensamientos y el plantel está concentrado en el trámite del partido.

"Hay que parar con la polémica, con temas que no vienen al caso; solo nos toca jugar al fútbol dentro de la cancha y nada más. Este partido nos agarra en un buen momento, la 'U' no estaba puntero hace mucho tiempo; esa sensación de estar arriba es linda, no queremos perder y cada fecha seguir peleando por la punta. Este grupo ha pasado por muchas cosas y este momento es para disfrutarlo", comentó.

Finalmente, Corzo destacó la mejora que ha tenido la defensa merengue en los últimos encuentros y el replanteo del técnico Comizzo pese a las bajas.