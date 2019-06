Universitario: El duro mensaje del 'puma' Carranza al entrenador Ángel Comizzo

Síguenos en Facebook

El exreferente de Universitario de Deportes, José 'puma' Carranza criticó duramente a Ángel Comizzo, exentrenador del club crema que pegaría la vuelta para el Torneo Clausura.

"Ese señor se fue mal de la U, no ha respetado al club, no ha respetado a la hinchada y para mí no existe. Se fue como los cobardes, huyendo como las ratas y dejando las cosas en el aire", señaló en entrevista con Fútbol Peruano.

La llegada de Comizzo aún no se ha confirmado, pero es bastante probable, según se rumorea en el medio futbolístico peruano. El 'puma' arremetió también contra la actual Administración de Universitario de Deportes, mencionando otros posibles candidatos para ponerse el buzo crema.

"No me sorprende de esta dirigencia el querer traer a Comizzo porque no son dirigentes, no tienen el respeto a una institución grande. Acá esta Roberto Chale, Franco Navarro y Juan Reynoso, sobre todo este último que es una persona leal y conoce el medio", indicó.

Como se recuerda, Ángel Comizzo consiguió el campeonato del 2013 tras vencer en la final a Real Garcilaso. Raúl Ruidíaz fue uno de los jugadores más destacados en aquella temporada, y aplaudió el posible regreso del estratega argentino.

"Me sorprende lo de Ruidíaz aunque lo entiendo porque no ha estado con él aquí, pero el sentir de la hinchada no es ese. Que mejor piense en la selección peruana antes de dar su opinión"