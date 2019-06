Universitario: Lo que dijo Ángel Comizzo sobre la tensión con la hinchada crema

Síguenos en Facebook

El entrenador de Universitario de Deportes, Ángel Comizzo, habló sobre su relación con la hinchada crema, que criticó duramente su regreso reciente al club.

"La ira de los hinchas fue porque no querían que me vaya. Yo ya pedí disculpas. Eso ya forma parte del pasado. Siento que el hincha de la 'U' me ha perdonado. Algunos aún están dolidos, pero seguro más adelante me van a perdonar", declaró el estratega argentino en los primeros días de su regreso al equipo estudiantil.

Como se recuerda, Ángel Comizzo sacó campeón nacional a Universitario de Deportes en la temporada del 2013. Sin embargo, luego de los malos resultados en la Libertadores de 2014, renunció al club crema, generando la molestia de la hinchada.

Asimismo, Comizzo dijo que aspirarán al título nacional. "La 'U', por ser el más grande del Perú, debe pelear el campeonato. Si yo no me sintiera capaz, no estaría acá. Creo que el plantel que tenemos es bueno. Hay jóvenes que irán madurando poco a poco", señaló el técnico.

El argentino dijo, además, que no tiene definido los refuerzos que piensan contratar para los torneos Centenario y Clausura que se avecinan.