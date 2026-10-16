La lucha por la Liga 1 está cada vez más complicada para Universitario de Deportes. Luego de empatar con Melgar, los merengues jugarán contra Alianza Atlético este domingo, a las 3:30 p. m., en el estadio Mansiche de Trujillo. Los “churres” serán un gran oponente y llegan con muy buen ánimo tras la contundente victoria que tuvieron sobre Sport Boys en el Callao y que los colocó como uno de los punteros del Clausura.

En la antesala, Luis “Cuto” Guadalupe, embajador de Inkabet, destacó la confianza con la que los clubes del interior del país, como Alianza Atlético, afrontan la liga nacional.

“Es inusual que varios clubes no limeños peleen el campeonato. Están confiando en su capacidad y saben que pueden pelear de igual a igual con los equipos grandes”, sostuvo.

El referente de Universitario destacó que en el equipo dirigido por Federico Urciuoli destacan jugadores experimentados como el guardameta Daniel Prieto y jóvenes talentos como Jorge del Castillo, que tiene 22 años y seis goles anotados en la temporada. “Alianza Atlético juega ordenadamente. Los “churres” salen al campo con una idea de juego clara y, partido a partido, demuestran que pueden clasificar a un campeonato internacional. El equipo tiene un gran plantel”, aseguró.

Universitario debe reaccionar lo más pronto posible

Para Guadalupe, el resultado frente a Melgar fue un duro tropiezo. “Era el momento ideal para que la “U” tome la punta, de la mano de Bustos. Dejamos pasar una gran oportunidad. [Al menos] se rescató un punto. A nosotros nunca tienes que darnos por muertos”, comentó el embajador de Inkabet.

“Cuto” resaltó la necesidad de mejorar aspectos importantes en la zaga crema para los próximos encuentros. “Deben mejorar la coordinación de la defensa, estar atentos y tener mejor lectura del juego. Como todo futbolista, siempre tienes un resumen de los movimientos rivales, sus virtudes y defectos, para tener un equilibrio a la hora de marcarlos”, sugirió.

Asimismo, llenó de elogios a Alex Valera, que tras el doblete que marcó ante Melgar se posicionó como séptimo máximo goleador de Universitario de Deportes. “Tengo palabras de admiración y respeto para él. Está en la historia del fútbol peruano. Cumple con todos los requisitos de un delantero de calidad. Siempre me ha gustado verlo en la “U” cuando asume el liderazgo”, sentenció Guadalupe.

En cuanto a cuotas, Universitario paga 2.50, mientras que la victoria de Alianza Atlético vale 2.90. La igualdad en los 90 minutos equivale a 3.15.