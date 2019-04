Velerista Stefano Peschiera: “Estoy a la par de los mejores veleristas del mundo”

Síguenos en Facebook

El velerista peruano Stefano Peschiera logró su clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en agosto del año pasado.

Desde aquel entonces, viene entrenándose para su participación en el evento deportivo más importante del mundo y para los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Apenas inició el año, “Stefo” ha participado en diversas competencias a nivel mundial y ha dejado en alto el nombre del Perú. El atleta nacional admite que representar al país lo llena de orgullo y su exigencia personal sirve para poder lograr su objetivo, que es obtener las medallas de oro.

¿Cuánto ha favorecido clasificar a Tokio 2020 para tu participación en Lima 2019? Ayuda bastante haber clasificado con tanta anticipación, porque ya planificamos todo de cara a los Juegos Olímpicos. La verdad, da un alivio tremendo saber que ya estoy ahí, porque me va a quitar un peso de encima y me permitirá poder competir por la medalla de oro en Lima 2019. Las opciones son muy grandes y estamos trabajando muy duro para conseguirla.

¿Las expectativas por estar en el podio en Lima 2019 son altas? Muchos de los resultados en los últimos dos años, incluyendo el último mes y medio, donde he logrado ser el primer peruano en ganar el Sudamericano Láser Olímpico en la rama de hombres, me dan grandes expectativas y me hacen ver que sí puedo ganar el oro en los Juegos Panamericanos.

"Soy el primer atleta peruano clasificado para los Juegos Olímpicos Tokio 2020"

¿Cómo te fue en el Campeonato Mundial de Vela que se realizó en Italia? Acabo de regresar de Europa hace tres días; quedé en el top ten, en el sexto lugar de 111 competidores. Esa fue la tercera etapa del Circuito Mundial, todas son complicadas y quedar en el top ten es un gran resultado.

En agosto del 2018 obtuviste la clasificación a Tokio 2020, ¿has continuado con la exigencia al máximo en los campeonatos en los que participaste? Sí, con los resultados que estoy obteniendo desde inicio del año, estoy a la par de los mejores veleristas del mundo y eso se ha debido gracias al entrenamiento fuerte que tengo desde que clasifiqué a los Juegos Olímpicos.

¿Cómo organizas tu preparación para los próximos enfrentamientos? Todo está esquematizado desde la clasificación hasta mi participación en los Juegos Olímpicos. Ahora tengo dos semanas “libres” porque hago todo tipo de entrenamiento, menos entrenamiento en el agua, eso es para no afectarme psicológicamente por estar entrenando y compitiendo tantos meses seguidos. Hemos planificado todo, incluidos los descansos, para que no acumule mucho estrés como ya ha sucedido anteriormente. Además, para evitar las lesiones.

¿El tema psicológico también está incluido en tu entrenamiento? Sí. Mucha presión, en mi caso, es muy negativa. Trato de estar tranquilo, siempre hacer mi rutina para tener la confianza de que el trabajo está hecho. Tienes que ser muy honesto contigo mismo. Al final, si se logra hacer todo el trabajo que ha sido planificado, se podrá estar fuerte y con confianza. La madurez y la fuerza mental también es importante.

Para Río 2016 exploté por toda la presión y no tuve un resultado positivo, pero ahora ya he tenido otros eventos importantes y he logrado canalizar la presión de manera positiva; he logrado enfocarme en lo mío.

¿Qué otras competencias se vienen? Se viene el campeonato europeo en Portugal, que será en mayo. Luego, en junio, están las finales del Circuito Mundial en Francia, donde estarán los mejores 25 del mundo.

Este año es donde más competencias voy a tener. Haré alrededor de 16 eventos, de los cuales ya voy siete solo en esta parte del año y muchos han sido positivos. La mayoría de las personas que están en el top ten hacen seis o siete campeonatos al año, yo ya voy siete.

¿Crees que en los últimos años el apoyo al deporte se ha incrementado? Sí, no solo del IPD. En mi caso hay otras marcas que me están apoyando. Alimentos Redondo ha tomado parte de mi presupuesto anual y eso le permite a la Federación de Vela que concentre esos fondos en otros deportistas, en jóvenes promesas.

CIFRAS

2017 ganó el Campeonato Nacional Universitario Laser Standard en Saint Petersburg-Florida.

2017 ganó una medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Santa Marta.

2019 ganó el oro en las Olimpiadas de Rosario, realizadas en marzo.

PERFIL

Stefano Peschiera

velerista nacional

Fue el primer velerista peruano en rama masculina en clasificar en la categoría Laser Standard para los Juegos Olímpicos Río 2016.