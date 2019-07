Villa Fiorito, el barrio indiferente a la memoria de Diego Armando Maradona (FOTOS y VIDEO)

Síguenos en Facebook

Aquí pateó sus primeros balones, aquí se enamoró de 'la caprichosa'. En Villa Fiorito, uno de los barrios del cinturón urbano que rodea Buenos Aires, Argentina, nació Diego Armando Maradona, quien fuera uno de los mejores futbolistas de la historia.

Pero para los 40 mil habitantes del barrio que fue declarado localidad en 1995, el recuerdo del 'dios' argentino del fútbol ha quedado en un segundo plano: la indiferencia de las autoridades y la consiguiente inseguridad y pobreza agobian constantemente.

"Ese lugar tendría que ser algo muy importante para Fiorito, pero no lo es. Tendría que tener un monumento", cuenta a Efe Luján Ocampo, quien asegura haber compartido momentos de su infancia con 'El Diego.

Tras su fichaje en Argentinos Juniors en la década del ´70, Maradona y su familia viajaron a la capital para consolidar la carrera futbolística del 'pelusa'. El actual inquilino de su casa no quiere dar entrevistas y llevar elementos valiosos hasta esa zona del barrio resulta bastante peligroso.

Día a día, los habitantes conviven en constante temor a causa de la inseguridad en las calles de Villa Fiorito.

"Está mal. Mal, mal. Nos robaron dos veces, no podemos salir, no podemos dejar la casa sola, queremos ir de viaje y no podemos. No hay vigilancia, los patrulleros pasan pero pasan de largo", narra Reina Salazar, secretaria de un centro de jubilados que depende del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organismo ligado a la historia reciente de Buenos Aires y su entorno.

En la actualidad, los taxistas no aceptan viajes hacia Villa Fiorito, ubicado a 40 kilómetros del centro de Buenos Aires. Los ciudadanos piden ayuda en un país con el 30% de pobreza en la población, y son indiferentes al recuerdo del hombre que hiciera famoso al barrio ante los ojos del mundo.