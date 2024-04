“Yo siempre digo que la hombría va por delante y el buen tipo siempre va de frente. Si a mí me dicen que no les gusta mi cara o que no les gusta mi trabajo, yo no tengo ningún problema en dar un paso al costado, pero que me lo digan los jugadores”, fueron las contundentes palabras de Wilmar Valencia tras la derrota del Sport Huancayo ante el ADT de Tarma.

Reconoció que como equipo, hubo bajas importantes pero, dijo que, hay un plantel muy amplio y juegan los que mejor rinden en los entrenamientos.

Según se conoce en las siguientes horas se decide el destino del DT del Sport Huancayo Wilmar Valencia, pues se estaría pidiendo un replanteamiento del juego.

Lamentablemente en estas últimas fechas el Rojo Matador acumula derrotas 2 de local y 2 de visita.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Sucre, Sport Águila y Estrella Central lideran Copa Perú en Huancán

Luego de la derrota ante el ADT ahora se viene el partido contra el puntero del torneo Sporting Cristal, partido difícil, se complica el panorama en la tabla y teniendo en cuenta que no cuenta con una buena defensa especialmente en la zaga central, esa es la preocupación del Sport Huancayo.

“Hay aspectos que tenemos que mejorar, el responsable soy yo, lo único que queda es pulirse trabajar mucho y revertir la situación, tirar la toalla jamás”, indicó. Huancayo tuvo bajas tras las lesiones de Ángel Zamudio y de los centrales Otavio Gut y Gutieri Tomelin.