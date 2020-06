WWE Smackdown EN VIVO vivirá un nuevo episodio este viernes, el último de cara al PPV Backlash 2020 que se celebrará el próximo domingo en en el Performance Center de Orlando, Florida. Daniel Bryan y AJ Styles se verán las caras en el Torneo del Campeonato Intercontinental y el drama entre Sheamus y Jeff Hardy continúa. Podrás seguir el MINUTO A MINUTO por nuestra web. Realmente imperdible.

Bryan y AJ Styles prometen una lucha más que espectacular cuando peleen por ver quién consigue el título del nuevo Campeón Intercontinental.

Styles llegó a la marca azul como un hombre en una misión, ya que The Phenomenal One envió al ex campeón Shinsuke Nakamura en la primera ronda del torneo. Después de un incidente de golpe y fuga que involucró a Elias en el caos, Styles aceptó un adiós en la ronda final, mientras que Bryan se abrió paso en el enfrentamiento por el título al derrotar a Sheamus.

WWE SmackDown: horarios para Latinoamérica

País Horario México 6:00 pm Guatemala 6:00 pm Nicaragua 6:00 pm Costa Rica 6:00 pm El Salvador 6:00 pm Honduras 6:00 pm Colombia 7:00 pm Perú 7:00 pm México 7:00 pm Panamá 7:00 pm Ecuador 7:00 pm Paraguay 7:00 pm Venezuela 7:00 pm Bolivia 7:00 pm Puerto Rico 7:00 pm República Dominicana 7:00 pm Argentina 9:00 pm Brasil 9:00 pm Uruguay 9:00 pm Chile 9:00 pm España 2:00 am

Hace unas semanas Jeff Hardy fue protagonista de un segmento en el que fue arrestado por ser sospechoso del atropello a Elias. El menor de los hermanos Hardy señala a Sheamus.

Que los testigos digan que vieron salir del coche a un hombre con barba pelirroja, facilita a las autoridades que intentan esclarecer el caso. Sheamus parece ser el gran culpable, pero este no deja de culpar a Jeff.

La semana pasada, mientras Hardy intentaba explicar su versión de la historia, Sheamus interrumpió con su propio mensaje de una brutal patada Brogue y lanzó repetidas veces al plexiglás. Firmarán el contrato de cara a WWE Backlash.

Braun Strowman y Heavy Machinery se combinarán para formar un equipo extremadamente imponente en un intento de pagar a Dolph Ziggler , The Miz y John Morrison . Miz y Morrison han usado una serie de travesuras tortuosas para tratar de meterse bajo la piel de The Monster Among Men antes de desafiarlo por el Título Universal en WWE Backlash, mientras que Ziggler continúa atormentando a Otis después de su batalla por el corazón de Mandy Rose.