El Amway Center de Orlando, Florida, albergará una nueva edición del WWE Survivor Series. Sigue todas las peleas e incidencias que se desarrollarán este domingo en el evento, que estará marcador por el adiós de The Undertaker tras 30 años sobre los cuadriláteros.

El kickoff de la velada será a las 6:00 de la tarde (hora peruana) y los combates estelares empezarán a disputarse a partir de las 7:00 de la noche. La transmisión estará a cargo de Fox Sports.

WWE Survivor Series 2020 | Horarios:

17:00 / 18:00 horas - México

18:00 / 19:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Miami)

19:00 / 20:00 horas - Venezuela, Bolivia

20:00 / 21:00 horas - Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil

00:00 / 01:00 horas del lunes - España, Alemania, Italia, Francia

La supremacía de la WWE entra en juego una vez más entre los campeones y los equipos masculinos y femeninos de SmackDown y Raw, en una jornada especial que servirá para rendir homenaje a The Undertaker, leyenda de la lucha libre profesional, quien pasará al retiro en una emotiva ceremonia.

WWE Survivor Series 2020 | Cartelera

‘The Final Farewell’ / Ceremonia de retiro de The Undertaker

Survivor Series match Masculino / Equipo RAW (AJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman, y Riddle) vs. Equipo SmackDown (Kevin Owens, Jey Uso, “King” Corbin, Seth Rollins, y Otis)

Survivor Series match Femenino / Equipo RAW (Shayna Baszler, Nia Jax, Peyton Royce, Lacey Evans, y Lana) vs. Equipo SmackDown (Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan, Bayley, y Natalya)

Campeón de WWE Drew McIntyre vs. Campeón Universal Roman Reigns

Campeona de Raw Asuka vs. Campeona de SmackDown Sasha Banks

Campeones de Parejas de Raw The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) vs. Campeones de Parejas de SmackDown The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford)

Campeón de E.U. Bobby Lashley vs. Campeón Intercontinental Sami Zayn

Kickoff / Battle Royal Interpromocional