Yoshimar Yotún ha alterado el mercado de pases de la Liga 1. El volante de la selección peruana se ha convertido en el mejor fichaje de la temporada 2022 de nuestro fútbol. Un día antes del cierre, Sporting Cristal fichó a uno de sus últimos valores formado en La Florida, un hecho que, para Roberto Palacios, un ídolo rimense, ayudará mucho al equipo en su objetivo por pelear a nivel internacional. Esto dijo el ‘Chorri’ sobre ‘Yoshi’.

- ¿Qué opinas sobre el regreso de Yotún a Sporting Cristal?

Como ídolo del club, me encanta que vengan jugadores que marcan la diferencia, y Yoshimar por lo que ha estado viviendo, ha estado pasando, el llegar a Sporting Cristal, creo que es una linda opción. A parte le va a dar una fortaleza a la institución para jugar un torneo internacional, porque ya yo tenía mis dudas.

- ¿Qué tanta falta le hacía a Sporting Cristal un jugador como ‘Yoshi’?

Cristal juega el torneo local con chicos jóvenes, pero aún le falta esa experiencia y ese roce internacional para afrontar una Copa Libertadores. Pero, Yoshimar le ayudará muchísimo al club, va a transmitir su experiencia y aprendizaje de afuera para que la institución pueda pensar en la siguiente fase de la Copa.

- ¿Un ejemplo podría ser ‘Canchita’ Gonzales?

Christofer ha jugado mucho tiempo afuera y ha mejorado, entonces él venir aquí se ve la diferencia y es lo que necesitamos nosotros. Además, que lleguen técnicos que ayuden a crecer a los chicos, no personas que no han dirigido ni en sus países. Los traen acá, se ganan un nombre y fracasan. Así el futbol peruano sigue igual, te das cuenta cuando jugamos una Copa Libertadores.

- ¿Mantienes comunicación con Yotún?

Sí me estuve comunicando con él, pero después lo estuvieron amenazando cuando se falló el penal (ante Argentina). Él cambió de número y no lo he podido ubicar. Yo me hablaba por WhatsApp, él estando en México, pero eso se entiende. Ahora, de repente que ya lo voy a ver, seguramente vamos a volver a estar en comunicación, porque yo he jugado con él de chico y me da mucho gusto su crecimiento.

- ¿Crees que arranque con buen ritmo tras su inactividad?

La verdad, me da pena que no haya podido encontrar bien el equipo, porque mira cuántos meses se la ha pasado sin jugar. Hay que saber bien qué habrá pasado, voy a hablar con él y su empresario por qué no encontró un equipo en estos meses.

- ¿Habrá influencia anímica?

Puede ser, lo anímico te mata, estando sin equipo tanto tiempo a puertas de unas Eliminatorias, sabiendo que es un buen futbolista.

- ¿Se quedó con Cristal porque no veía una mejor oferta?

De hecho, agarró la oferta de Cristal porque al ver que no hay otro equipo tan interesado es preocupante. Ahora, él es hincha de Cristal y la opción que le está brindando el club es para que mantenga la continuidad, para que llegue bien a las Eliminatorias y al Mundial.

- ¿Qué tan importante es Yoshi en el esquema de la selección peruana de Ricardo Gareca?

Yoshimar es una pieza importantísima para la selección, para mí el jugador más importante que tiene la selección, después de los demás.