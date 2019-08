Yoshimar Yotún: "Necesitamos más peruanos en el fútbol extranjero"

Síguenos en Facebook

Yoshimar Yotún, volante de la selección peruana y del Cruz Azul de México, indicó en una entrevista que le gustaría ver a más futbolistas nacionales jugando en ligas del extranjero, dado que ello beneficiaría a la 'Blanquirroja'.

"No estoy muy enterado, pero hay muchas cosas por mejorar en la liga peruana. Es la única manera para que los jugadores puedan ir a otros países donde hay un alto nivel. Esta selección empezó con muchos jugadores del medio local, luego de las Eliminatorias y Mundial se pudo vender jugadores. Necesitamos más compatriotas en el extranjero para que nuestro fútbol vaya mejorando", aseguró 'Yoshi' en el canal de Youtube 'Perú de Afuera'.

Por otro lado, expresó su deseo de clasificar nuevamente a una Copa del Mundo, algo de lo que está seguro se conseguirá tomando como referencia el nivel mostrado durante la Copa América donde el equipo llegó hasta la final.

"Jugamos bien contra Uruguay, contra Chile fue nuestro mejor partido en la Copa América. Perú está para hacer partido a cualquier selección, porque estamos bien futbolísticamente y mentalmente. Queremos ir al Mundial Qatar 2022, tenemos la responsabilidad de llevar a Perú a lo más alto a nivel de selecciones. Vamos a trabajar para estar allí presente", afirmó.

Por último, se refirió a su presente en el Cruz Azul.

"Me siento bastante cómodo, México era una de las ligas que quería jugar y me han tratado bien. El nivel del fútbol era lo que esperaba, Cruz Azul es un club lindo. Vine a un equipo grande para ganar títulos y ya gané la Supercopa. Me sentí muy contento, trato de dejar huella. Estamos trabajando para campeonar en la liga", señaló.